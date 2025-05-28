台南玉井夫妻遇車禍 重傷母為兒術前喊「一定撐下去」

台南玉井一對張姓夫妻20日下午外出散步時，遭駕駛休旅車的50歲嚴姓男子，疑因癲癇發作失控撞上，張姓丈夫當場死亡、吳姓妻子重傷住院，夫妻倆還有一名「智商僅6歲」的27歲兒子，吳女今手術前也拍下影片表達對外界關心的感謝，強調「為了兒子，一定撐下去。」

張姓夫妻原本住在台中，婚後育有1子，兒子雖罹患自閉症，但為了一圓兒子的音樂夢想，9年前加入南瀛民族樂團，張姓夫妻3年前搬到台南玉井，陪伴兒子發展興趣，孰料，一場車禍卻造成張姓丈夫與妻小天人永隔，兒子更一度拒絕練琴，令人不捨。