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台南玉井夫妻遇車禍 重傷母為兒術前喊「一定撐下去」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南玉井一對張姓夫妻20日下午外出散步時，遭駕駛休旅車的50歲嚴姓男子，疑因癲癇發作失控撞上，張姓丈夫當場死亡、吳姓妻子重傷住院，夫妻倆還有一名「智商僅6歲」的27歲兒子，吳女今手術前也拍下影片表達對外界關心的感謝，強調「為了兒子，一定撐下去。」

張姓夫妻原本住在台中，婚後育有1子，兒子雖罹患自閉症，但為了一圓兒子的音樂夢想，9年前加入南瀛民族樂團，張姓夫妻3年前搬到台南玉井，陪伴兒子發展興趣，孰料，一場車禍卻造成張姓丈夫與妻小天人永隔，兒子更一度拒絕練琴，令人不捨。

據了解，張姓兒子目前由外婆協助照顧，吳姓妻子因車禍造成顱內出血、右上臂骨折等傷勢，今進行右上臂骨折手術，為感謝外界對其的關心，吳妻術前特地請友人拍下影片，內容表達「謝謝大家的關心與幫助，我會很堅強，因為手要開刀不方便大家探視，謝謝你們關心」。

台南一名50歲嚴姓男子（中）20日駕車時，疑因癲癇發作失控撞上一對外出散步的張姓夫妻，釀成一死一重傷悲劇，嚴男經檢察官複訊後，22日諭知新台幣5萬元交保候傳。圖／本報系資料照
台南一名50歲嚴姓男子（中）20日駕車時，疑因癲癇發作失控撞上一對外出散步的張姓夫妻，釀成一死一重傷悲劇，嚴男經檢察官複訊後，22日諭知新台幣5萬元交保候傳。圖／本報系資料照
台南玉井一對張姓夫妻20日下午外出散步遇上嚴重車禍，造成夫妻倆天人永隔，而身受重傷的吳姓妻子今手術前拍下影片感謝外界關心，並稱為了兒子一定會撐下去。圖／民眾提供
台南玉井一對張姓夫妻20日下午外出散步遇上嚴重車禍，造成夫妻倆天人永隔，而身受重傷的吳姓妻子今手術前拍下影片感謝外界關心，並稱為了兒子一定會撐下去。圖／民眾提供

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