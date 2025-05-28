花蓮豐濱岸邊遭亂倒事業廢棄物 海巡查獲2嫌

海巡人員日前夜間巡邏時發現一輛貨車行跡可疑，埋伏查看後，發現將事業廢棄物亂倒在豐濱一處岸邊空地，隨即緝獲2嫌及證物一批，依違反廢棄物清理法移送花蓮地檢署偵辦。

海巡署東部分署第一二岸巡隊今天發布訊息表示，海巡人員近日於岸際夜間巡邏時，眼尖發現1輛砂石車反覆出入豐濱鄉港口村一處空地，隨即成立專案小組埋伏於暗處查察，發現貨車正在空地「卸貨」，並追查到附近一處房屋進行裝修工程。

海巡人員到場攔查李姓雇主及林姓司機，林姓司機供稱因貪圖方便而將房屋廢棄物任意棄置。海巡人員通知港口派出所及花蓮縣環保局稽查，現場堆置紅磚、碎石及水泥塊等營業混合廢棄物，因此貨車並未領有廢棄物清除許可文件，海巡人員依違反廢棄物清理法將現行犯移送花蓮地檢署偵辦。