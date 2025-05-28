聽新聞
0:00 / 0:00
港女遊台偷櫃位6500元皮帶 被逮驚：警察怎麼這麼快找上我
香港籍李姓女子來台灣遊玩，昨天在北市大直某商場逛街，順手牽羊偷走要價6500元的Anine Bing皮帶，店員事後發現報警；警方調閱監視器畫面鎖定她，在她入住的四星級酒店外埋伏，見她現身上前逮人，警詢後依竊盜罪函送法辦。
警方調查，李女（44歲）跟丈夫來台遊玩，下榻中山區堤頂大道二段香樹花園酒店，昨天下午在「忠泰樂生活」商場購物，趁店員不注意時，偷走櫃位上要價6500元的Anine Bing皮帶。
店員忙完後才發現陳列櫃位上皮帶不見，調閱監視器畫面發現被偷，立即報警。
中山分局大直派出所獲報，調閱監視器畫面鎖定竊賊最後返回酒店，考量飯店狀況，在一樓埋伏，晚上6時許看見她下樓要吃晚餐，上前攔查。
李女被逮大驚「警察怎麼這麼快找上我」，辯稱「不是偷竊，只是忘記付錢」，員警經同意至她飯店房間查扣贓物，帶回派出所偵詢，依竊盜罪函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言