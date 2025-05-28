港女遊台偷櫃位6500元皮帶 被逮驚：警察怎麼這麼快找上我

香港籍李姓女子來台灣遊玩，昨天在北市大直某商場逛街，順手牽羊偷走要價6500元的Anine Bing皮帶，店員事後發現報警；警方調閱監視器畫面鎖定她，在她入住的四星級酒店外埋伏，見她現身上前逮人，警詢後依竊盜罪函送法辦。

警方調查，李女（44歲）跟丈夫來台遊玩，下榻中山區堤頂大道二段香樹花園酒店，昨天下午在「忠泰樂生活」商場購物，趁店員不注意時，偷走櫃位上要價6500元的Anine Bing皮帶。

店員忙完後才發現陳列櫃位上皮帶不見，調閱監視器畫面發現被偷，立即報警。

中山分局大直派出所獲報，調閱監視器畫面鎖定竊賊最後返回酒店，考量飯店狀況，在一樓埋伏，晚上6時許看見她下樓要吃晚餐，上前攔查。