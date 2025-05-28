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扯！聯結車闖紅燈斜停路中央「買檳榔」 恐吞6千元罰單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

太囂張！桃園市桃園區一輛「大學長」聯結車日前行經經國路及有恆街口，疑為買檳榔闖紅燈、斜切違停在行穿線，雙線車道硬生生僅剩單線通行，引發後方駕駛不滿，而聯結車駕駛還老神在在下車購物；對此警方調閱監視器確認違規屬實，最高將裁處6600元罰鍰。

網友昨在社群PO出影片，一輛聯結車行經桃園區經國路及有恆街口，違規闖紅燈及違停在行穿線上，隨即駕駛竟下車後朝一旁檳榔攤走去，整輛車橫擋在車道，疑似要去買檳榔，誇張行徑全遭後方駕駛拍下，原PO則說「請問大車學長們，這家檳榔有多好吃？好吃到收罰單都值得」。

畫面曝光後，不少人留言「水準低落代表」、「囂張到這種程度」、「天雨路滑會害死人」、「無故停在路中間可以檢舉」。對此桃園警分局根據網路上檢舉影像，已經查出違規車輛牌照號碼，通知駕駛人確認交通違規屬實，依職權舉發闖紅燈、行穿線違停等在案，該聯結車闖紅燈加上行穿線違停，最高將可裁處6600元罰鍰。

桃園分局表示，大型車容易有「視線死角及內輪差」問題，呼籲民眾要保持距離，以策安全，同時將持續針對大型車輛超速、闖紅燈、不依照路線行駛、超載等相關違規加強稽查取締告發，以維護交通安全。

依據道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。另依據第56條規定，汽車駕駛人停車時在禁止臨時停車處所停車，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

桃園市桃園區一輛「大學長」聯結車日前行經經國路及有恆街口，疑為買檳榔闖紅燈、斜切違停在行穿線，雙線車道硬生生僅剩單線通行。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一輛「大學長」聯結車日前行經經國路及有恆街口，疑為買檳榔闖紅燈、斜切違停在行穿線，雙線車道硬生生僅剩單線通行。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛聯結車為買檳榔違規闖紅燈及違停在行穿線上，誇張行徑全遭後方駕駛拍下，大酸「請問大車學長們，這家檳榔有多好吃？好吃到收罰單都值得」。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛聯結車為買檳榔違規闖紅燈及違停在行穿線上，誇張行徑全遭後方駕駛拍下，大酸「請問大車學長們，這家檳榔有多好吃？好吃到收罰單都值得」。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一輛「大學長」聯結車日前行經經國路及有恆街口，疑為買檳榔闖紅燈、斜切違停在行穿線，雙線車道硬生生僅剩單線通行。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一輛「大學長」聯結車日前行經經國路及有恆街口，疑為買檳榔闖紅燈、斜切違停在行穿線，雙線車道硬生生僅剩單線通行。記者周嘉茹／翻攝

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