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影／又暴衝！女駕駛衝入成大校區旁餐廳 車輛卡店門口

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

27歲伍姓女子今天下午1時許駕駛轎車與19歲葉姓男子所騎機車擦撞，轎車暴衝直接撞入成功大學校區旁、成大美食街店家內，車輛卡在店門口，並波及街上2輛重機車，兩人均無酒駕；伍女未受傷、葉右腳擦挫傷送醫，這起事故也造成店家財務損失。

台南市警第一分局今天下午1時許接獲報案，台南市東區育樂街、成大校區旁，有一輛轎車暴衝直直撞入肉燥飯達人餐廳店家，員警獲報趕往，確認現場是27歲伍姓女子駕駛轎車沿地下停車場出口北往南直行，因操作不慎，與育樂街上東往西直行機車擦撞。

當時19歲葉姓機車騎士摔車倒地，右腳擦挫傷，意識清醒，送醫救護；伍女轎車衝入肉燥飯達人店家內，造成屋內財務損失，並波及停放育樂街上2輛重型機車，葉女並未受傷。警方製作筆錄後，將再調查釐清詳細肇事原因，並詢問葉是否要提出過失傷害告訴。

第一分局呼籲，駕駛人駕駛車輛啟駛，應注意車前狀況，並熟悉相關車輛機械操作；如遇失控應冷靜處理，適時將車輛停妥，避免波及其他用路人。

27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝
27歲伍姓女子與19歲葉姓男子的機車擦撞，暴衝直接撞入成功大學校區旁店家內，車輛卡在店門口。記者袁志豪／翻攝

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