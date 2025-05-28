嘉義3歲女童腦傷不治今解剖 生母否認虐童：最多僅打手心

嘉義縣有名3歲多女童疑因摔倒送醫後不治，據母親及同居人表示係女童在床上跳玩時不慎摔倒後腦著地，緊急送醫。但女童被發現有新舊傷，疑兒虐情形，檢警今解剖相驗，未發現有陳舊的顱內傷害，但仍待進一步送驗結果。

今天上午檢警解剖相驗，法醫師初步發現顱內有新出血及新腦傷，未發現有陳舊的顱內傷害，確切死因仍待毒化及顯微鏡檢查確認。至於顱內出血及腦傷原因，亦仍待進一步偵查確認。

生母否認虐童，她說，和男友都很愛小孩，失去她後，每天都很難過。不否認有管教小孩，但僅於發生說謊、偷東西較嚴重的時候管教，也只是打手心而已。

她表示，小朋友在玩時常會跳來跳去，曾和親友家小孩子玩時，可能因蹦蹦跳跳受傷。

女童生父表示，通常不可能讓孩子去撞到什麼，除非小孩自己不小心碰撞。

生母表示，如果他是個很好的爸爸今天絕對不會這樣子，從懷孕到生下小孩都是自己賺錢熬夜在照顧，2年多來生父連女兒都不知道在哪，明明可以看到限時動態，小孩發燒，他也從來沒關心。

生父說，和前妻分開後，對方根本不告知地址，試著透過社會局聯絡，但社會局表示要先取得女方的同意才能透露住址。

檢警調查，3歲8個月賴姓女童與年約26歲賴姓母親及年約24歲蔡姓男友同住於嘉義縣民雄地區，本月25日凌晨，蔡男自述女童在床上玩耍，蹦蹦跳跳之際不慎摔倒，後腦著地，蔡男賴女立即以機車戴往嘉義市區醫院急救。