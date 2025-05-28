太誇張！聯結車違停買檳榔還闖紅燈 遭路人直擊拍下PO網
近期在網路社群「爆料公社」流傳一段交通違規影片，畫面中一輛聯結車不僅闖紅燈，還違規停在行人穿越道上，駕駛下車後走向一旁檳榔攤，疑似要購買檳榔。誇張行徑被路過民眾拍下PO網，引起網友關注與批評。
桃園警察分局表示，已依據網路檢舉影片鎖定違規車輛車號，通知駕駛人到案說明，並查證違規屬實，依職權舉發，針對闖紅燈與行穿線違停開出罰單。警方也提醒，大型車輛具有視線死角及內輪差等安全風險，呼籲民眾與其保持安全距離，避免事故發生。
警方強調，將持續針對大型車輛違規行為加強稽查與取締，違規項目包括超速、闖紅燈、未依規定行駛路線與超載等。根據《道路交通管理處罰條例》，該起事件中駕駛違反闖紅燈與禁止臨時停車規定，最高恐面臨新台幣6,600元罰鍰。
本文章來自《桃園電子報》。原文：太誇張！聯結車違停買檳榔還闖紅燈 遭路人直擊拍下PO網
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