南投工地驚傳工人墜樓鋼筋貫眼 倒血泊重傷命危

南投縣竹山鎮今天發生驚悚工安意外，34歲林姓建築工人疑似在施工時不慎跌落，左眼遭鋼筋插入，造成顏面骨折及大量出血。消防人員趕抵現場，發現他倒臥在工地二樓，意識不清，緊急吊掛送醫搶救，由於傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察。

南投縣消防局表示，今天上午11時11分接獲報案，竹山鎮鯉南路一處建築工地，發生工人墜樓事故，竹山消防分隊立刻派人趕到現場，意外地點在工地2樓，地面密布裸露鋼筋，林姓工人左眼遭鋼筋插入，立即進行頸圈固定、靜脈輸液、包紮止血等處置，並透過器材車吊掛將他送至地面。

由於鋼筋深入眼窩，造成嚴重顱顏部損傷，林姓男子送醫後隨即進入加護病房，院方透露傷患情況相當危急，目前昏迷指數3，已送加護病房觀察，再進一步評估手術可能。