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桃園離婚男女街頭爆衝突…民眾驚嚇報案 警抓家暴男法辦
桃園市平鎮區金陵路三段昨天一對離婚男女街頭爆衝突，男子開車街攔下前妻轎車，強行將她拉出車外，砸壞擋風玻璃，民眾目睹驚嚇報案。警方趕到壓制男子，發現該家暴男子違反保護令騷擾前妻，警方今表示，訊後將該家暴男子依違反保護令、家庭暴力防治法及毀損罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
警方調查，這對離婚夫妻，由於男子之前對前妻家暴，前妻申請保護令，由於前妻與子女居住房子為婆婆所有，男子被限制住居，遷出戶籍，禁止接近前妻住處，男子無法返家拿回東西，曾因此不爽前往前妻住處吵鬧，前妻曾多次報案處理。
男子情緒不穩，昨天開車尾隨前妻車子，行經平鎮區金陵路三段，男子當街開車攔下前妻轎車，持扳手破壞車子擋風玻璃，將前妻拉出車外發生衝突，民眾目睹誤以為行車糾暴力紛通報「街頭暴力」報案，警方迅速到場壓制男子，帶回派出所處理。
警方表示，這起街頭衝突，案情釐清並非行車糾紛衍生暴力事件，而是一起離婚夫妻家暴案，該家男子違反保護令，警訊後將該男子依違反保護令、家庭暴力防治法及毀損罪嫌移送桃檢偵辦。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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