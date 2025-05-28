國1北上中壢路段1車內側鬼切 撞擊車輛180度大轉彎

21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛，所幸無人受傷，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

鍾男行駛於國道1號北向中壢路段內側車道，全線共4車道，鍾男欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，先撞擊1車導致車輛失控，再碰撞到行駛在外側車道的邱男，整輛車180度轉彎，所幸雙方有依規定繫上安全帶，無人受傷，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。