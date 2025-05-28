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國1北上中壢路段1車內側鬼切 撞擊車輛180度大轉彎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛，所幸無人受傷，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

鍾男行駛於國道1號北向中壢路段內側車道，全線共4車道，鍾男欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，先撞擊1車導致車輛失控，再碰撞到行駛在外側車道的邱男，整輛車180度轉彎，所幸雙方有依規定繫上安全帶，無人受傷，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛。圖／國道公路警察局提供
21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛。圖／國道公路警察局提供
21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛。圖／國道公路警察局提供
21歲的鍾姓轎車駕駛前日晚間10時許，行駛於國道1號北向59.9公里中壢路段內側車道，欲變換至右方車道，疑似因變換車道不當，導致車輛失控，撞擊外側車道的61歲邱姓駕駛。圖／國道公路警察局提供

車道 失控 國道

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