谷關婦人疑遭AIT及國防部秘密車輛撞倒 頭破血流縫15針住院
中橫台8線谷關日前發生一起交通事故，疑似國防部與AIT人員駕車上山時，因路況不熟，其中1輛車失控時，將許姓餐廳老闆娘撞倒在地，一度讓她頭破血流縫15針、住院6天，老闆娘之後報警表示，撞她的駕駛清一色都是身材壯碩的外籍人士，肇事者一行人今天現身致歉。
和平分局指出，這起事故發生在5月21日7時32分在和平區東關路一段，外籍人士一行駕駛租賃自小客車， 沿東關路一段由谷關往東勢方向直行，因路況不熟，以致右後照鏡擦撞到年約60餘歲的餐廳老闆娘張姓婦女，致張婦頭部及肩部多處擦傷，送東勢農民醫院，但駕駛未受傷，酒測值為 0。
許婦表示，上周三清晨她在餐廳外掃地時，有多輛汽車經過，1輛車的照後鏡將她撞倒在地，事發時1名翻譯人員曾下車向她說明，此次是「機密行動」，強調後續會由保險公司處理，當場她就聽說對方是美國在台協會AIT人員以及我國軍方人員，但都未獲證實。
直到今日肇事者才現身致歉，一行人並表明身分確認是國防部人員以及AIT人員，和平分局指出，警方全案依交通事故處理規定辦理，相關賠償和解事宜由保險及租車公司處理。
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