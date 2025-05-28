影／三重老伯鬼切西瓜左轉撞飛年輕騎士 目擊者嚇到哇哇叫

新北市三重前天下大雨，1名66歲老伯騎機車緩緩駛出巷口，又突然加速打算左轉自強路，造成騎行快車道的機車閃避不及高速撞上，20歲騎士以棒球撲壘姿勢滑向對向車道，老伯面朝地仆街，路旁目擊者嚇到哇哇叫將影片貼網。

事發於26日下午5時36分左右，林姓老伯的機車從正義北路190巷騎出，橫越自強路外線車道之後加速打算左轉，這時20歲陳姓男子沿自強路一段內側車道往二段高速直行，因右前方被汽車阻擋視線，看見老伯機車已來不及閃避。

陳男長按喇叭之後撞上，猛烈衝撞導致他雙手伸直、趴地向前滑行，連人帶車衝往對向車道，差點釀成二次事故撞到另1輛機車，幸好年輕還能迅速起身，而林姓老伯面朝下撞地，起身癱坐在快車道，後方車輛紛紛停下。