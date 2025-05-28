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新店里長遭爆組買春團 當事人親上火線：我有正當收入
新店里長喬天鼎今遭「鏡周刊」爆料指經常赴大陸及越南，並組成買春團狂歡，質疑里長事務費僅5萬元，如何支應龐大旅費及上酒店費用？喬天鼎則對聯合報表示，自己有在新店經營合法生鮮超市，駁斥上酒店買春外，也表示旅費都是自己正當生意所得。
喬天鼎表示，里長事務費只有5萬，而且根本不夠里內事務支出，自己還經常倒貼才能讓里民獲得優質生活環境。
針對周刊質疑里長無法負擔高額旅費及上酒店費用，喬指出自己在新店中央五街6號有開一間五六鮮生超市，經營水果及海產小額買賣，自己有合法正當的生意收入，自己往返國外都是生意所得。
他說，自己並沒有要競選議員或是其他民代，不需要利用媒體大篇幅攻擊一個小小里長私人生活，並表示自己也不是型男，但如果外界要這樣稱呼「也可以啦！」
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