中年男突攻擊家人母親、阿姨持桿麵棍、登山杖「抵抗」意外打死

桃園龜山有身心疾病中年男，某天上午在家與老爸起爭執、攻擊老媽，胞姊據報急CALL阿姨到場幫忙，母姨分持擀麵棍、登山杖「修理」他1小時，男回房休息，下午被老爸發現倒臥廁所送醫不治，桃園地檢署依傷害致死案將母親、阿姨起訴，兩人年齡加總139歲，將由國民法官審理。

起訴指出，51歲男子在兄弟姊妹中排行老三，因疾病仍與七旬雙親同住在桃園龜山陸光路的國宅，2023年8月7日受颱風影響，北部持續降雨，上午9時男子在住處客廳，突然與老爸因故起爭執，並企圖攻擊老媽，遭老爸出手攔阻。

74歲的老媽見狀，立刻打LINE聯繫女兒回來，由於男子的姊姊有事無法及時返家，於是又急CALL住在國宅另一區61歲的阿姨去她家協助排解弟弟又動手攻擊爸媽所引起的衝突。

檢警調查發現，男子的母親與阿姨主觀上雖無致他於死的故意，但客觀上已能得知持鈍物、棍棒毆打頭部、頸部、胸部等身體部位可能導致他人死亡。然而，兩人仍基於傷害的犯意，自當天上午9時3分起，老媽先動手毆打，阿姨加入，兩人持續對男子施暴。

起初，老媽徒手毆打兒子胸口2下，隨後拿起擀麵棍毆打兒子兩側手臂，阿姨在9時7分帶著登山杖抵達，徒手打了外甥的身體，接著拿登山杖毆打他的手臂、胸口、頭部及大腿，母姨兩人分持擀麵棍及登山杖，持續毆打男子全身約1個小時。

男子在遭受長達60分鐘的毆打後，起身返回房間休息。當天下午2時45分許，老爸發現兒子倒臥在廁所內，阿姨前往查看，發現不對勁立刻撥打119求救。不幸的是，男子仍於當天下午3時10分，因身上多處鈍物棍棒傷、嘔吐，造成身體多處大面積瘀傷、頸部創傷、吸入嘔吐物，最終因皮下出血、休克、窒息而宣告死亡。

檢察官認為，被告母姨（爸爸所涉傷害致死另為不起訴處分）的行為均構成刑法傷害致人於死罪為共犯，並請求法院宣告沒收包括聯繫手機、擀麵棍及登山杖等物品的犯罪工具，全案依國民法官法等將由國民法官專庭審理。

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