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新店里長買春疑雲驚動侯友宜 當事人盼勿升級成政治事件

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市新店里長喬天鼎，今遭「鏡周刊」爆料在越南、大陸組買春團，其中不乏立委參選人，畫面並使用喬天鼎穿著國民黨徽的衣服，新北市長侯友宜因此今於聯訪時做出回應。喬天鼎表示自己只是服務社區的長輩，勿將事件擴大成政治操作。

喬天鼎被爆料在大陸、越南組買春團，喬天鼎今表示，這些都是不實的指控，是被前女友挾怨報復。喬天鼎說，自己從小在大鵬華城長大，居民都是看著自己長大的長輩，父親是前里長，父親中風後才因此回到台灣協助父親里長任內的服務，後續因為長輩希望自己服務大家才參選里長，尤其這些長大是看著自己長大，就如同乾爸、乾媽一樣。

由於喬在周刊的畫面穿著國民黨徽服裝，又是新店里長。新北市長侯友宜今受訪時指出，所有兩岸的交流就按照所有的規範來辦理，不能有逾越法定的行為。呼籲相關人士務必遵守國家法律規定，進行健康正常的兩岸交流。

喬說，周刊使用自己穿著黨籍的制服，讓買春團這場烏龍爆料，還讓市長侯友宜表態，還指說自己是政二代，「我只是為了服務看著我長大的長輩才當里長。」認為事件已經偏向成政治操作，呼籲外界勿過多聯想。

喬天鼎出示前女友在自己朋友IG下方的不實流言。記者李定宇／攝影
喬天鼎出示前女友在自己朋友IG下方的不實流言。記者李定宇／攝影

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