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不滿家中擅裝監視器 土城姊妹互毆雙雙起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市土城區一名吳姓女子今年3月因不滿姊姊擅自在家中安裝監視器，認為是在監視全家人，姊妹先在家中口角進而爆發肢體衝突，最後互控對方傷害、毀損。由於姊妹2人堅持不撤告，新北地檢署因此將2人依家庭暴力傷害罪嫌雙雙起訴。

據了解，吳姓姊妹與父母同住家中，彼此感情不睦，今年3月間，吳姊在家中裝設監視器，吳妹認為此舉是在監視全家人舉動，要求姊姊拆除，吳姊卻不予理會。

今年3月28日傍晚，吳妹索性將家中全部監視器通通拆下，堆在姊姊房間門口。吳姊見狀十分火大，雙方爆發口角並直接開打，一路拉頭髮、互毆、腳踹，從吳姊房門外打進門內，過程中吳妹還推倒姊姊房內的空氣清淨機，造成面板毀損。

事後雙方各自前往驗傷，堅持對姊妹提告。吳妹受有左眼眶周圍、右腕、雙腿膝部及小腿挫傷；吳姊則受有雙腿多處及左手關節瘀傷。偵查期間，檢警多次勸說家人以和為貴，但姊妹倆鐵了心要提告，檢警也只能依法辦理。

新北市土城區一對吳姓姊妹因吳妹不滿姊姊擅自在家中安裝監視器，雙方進而互毆並堅持提告，2人均被依家庭暴力傷害罪嫌起訴。示意圖／ingimage
新北市土城區一對吳姓姊妹因吳妹不滿姊姊擅自在家中安裝監視器，雙方進而互毆並堅持提告，2人均被依家庭暴力傷害罪嫌起訴。示意圖／ingimage

監視器 家人

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