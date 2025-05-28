不滿家中擅裝監視器 土城姊妹互毆雙雙起訴

新北市土城區一名吳姓女子今年3月因不滿姊姊擅自在家中安裝監視器，認為是在監視全家人，姊妹先在家中口角進而爆發肢體衝突，最後互控對方傷害、毀損。由於姊妹2人堅持不撤告，新北地檢署因此將2人依家庭暴力傷害罪嫌雙雙起訴。

據了解，吳姓姊妹與父母同住家中，彼此感情不睦，今年3月間，吳姊在家中裝設監視器，吳妹認為此舉是在監視全家人舉動，要求姊姊拆除，吳姊卻不予理會。

今年3月28日傍晚，吳妹索性將家中全部監視器通通拆下，堆在姊姊房間門口。吳姊見狀十分火大，雙方爆發口角並直接開打，一路拉頭髮、互毆、腳踹，從吳姊房門外打進門內，過程中吳妹還推倒姊姊房內的空氣清淨機，造成面板毀損。