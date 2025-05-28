情侶激烈拉扯！民眾急報警男女跳橋 竟是這原因險墜橋

桃園市大園區50歲陳姓男子昨晚與女友外出買宵夜途中，行經心園橋時因血糖過低，突然感到一陣暈眩，險從橋上墜落所幸被女友拉回，路過民眾見狀以為兩人在爭吵要跳河趕緊報警，警方到場發現陳男是身體不適，隨即通報救護人員前來送醫，及時救回陳男一命。

大園分局大園派出所昨晚11時許接獲民眾報案，在心園橋上有一對男女發生肢體衝突疑似要跳河輕生，警方獲報趕往現場，只見一名男子躺在橋上，身體微微抽蓄並發出哀號聲，旁邊還有一名女子著急地不知所措，員警立即上前關心。

李姓女子向警方表示，她和陳男是同居情侶，當時要出門買宵夜，但走到一半男友突然頭暈目眩，重心不穩差點從橋上摔下，所幸她及時拉住才沒發生意外，但男友的情況非常危急，她一時之間也不知該如何是好。