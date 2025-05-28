獨／新店里長遭爆組大陸買春團 當事人現身：因這事不得不陪同

新北市新店區大鵬里長喬天鼎，今遭《鏡週刊》踢爆曾與友人赴越南、大陸進行不當性交易，被指組買春團。喬天鼎今現身向聯合報澄清，強調自己是基層民代，平日以服務新店里民為主，偶爾參與兩岸青年交流活動，並未參與任何非法活動。他表示出國期間友人曾想前往酒店，他出於安全考量才陪同，無不法行為，如今遭前女友惡意爆料，感到相當無奈。

喬天鼎指出，今年4月赴北京時，前女友曾看到他與其他女性的合照，疑似因此醋意大發先行返台，自己返台女友要求復合，但對方經常情緒失控、多次奪命連環CALL、在友人IG留下不實訊息，造成自己精神壓力相當大。就連帶小共同出門都會遭到前女友嫌棄。

喬天鼎說，自己是里長主要服務大鵬里民，有空會與友人赴大陸進行青年交流，友人晚間想體驗當地文化，出於避免有人發生意外才會共同前往。反駁陪著出門竟然變成買春的不實訊息。