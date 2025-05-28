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應徵「除蟎師」得先買機器？ 大學生打工竟背債15萬元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

畢業季及暑假來臨，台中市議員江和樹上午表示，最近接獲多位求職衍生的糾紛，一名20歲的陳姓大學生為了打工，在網路上看了「除蟎師」廣告，面試聽說月收入至少有5、6萬元，卻被公司要求先買下一台機器，因此背上15萬元的貸款。家人發現後認為上當了，委請他處理，經他出面協調才解約，但仍付了5千多元，請民眾宜多注意這樣的求職陷阱。

江和樹上午說，許多公司利用年輕人涉世未深，以話術讓他們簽下和約，變相銷售貨物，有不實徵才的違法問題，他今年以來也已處理了4件類似案件，台中市消保官也表示全國已有63件的這類消費糾紛，希望大家應注意。

據這名大學生說，他在社交軟體上看到徵「除蟎師」廣告，他去面試時，公司說這是業務性質的，沒有底薪，要幫忙推銷產品，但要任職一定要先買機器，可以貸款或全額支付，才能帶著機器去向客人展示，推銷給客人，以此賺取業績。

他說，對方說一個月最低可獲利5、6萬元，在他們那兒的業務員都有10萬以上獲利。他因此簽下貸款，產品本身售價12萬餘元，加上利息要15萬元，分48期支付。

江和樹說，這名大學生回家後因為想找親友推銷，家人一問之下才知他已背下15萬元貸款，於是轉而找上江和樹求助。江親自帶著這名大學生前往公司理論，並表明自己的市議員身分。經協調，對方同意退貸，但因機器和儲水的水盤已經用過，因此得收取5千餘元，至於跟金融公司貸款衍生的手續費等5千多元則由公司吸收。

勞工局說，從初步資料顯示，此公司廣告是要徵才，但事實上卻是銷售貨物，有違反就業服務法第5條不實徵才之嫌，可裁處30萬元以上150萬元以下罰鍰。另外，這名大學生應徵後，公司是否有依法加保，都涉及勞工的權利，勞工局將進一步調查。

市府消費者服務中心亦指出，若是以「訪問交易」趁消費者思慮不周下銷售貨物，可依消費者保護法第19條，在七日內退貨，且「無須說明理由及負擔任何費用或對價」。

大學生簽下貸款購買吸塵器。圖／江和樹提供
大學生簽下貸款購買吸塵器。圖／江和樹提供
大學生簽下貸款購買吸塵器。圖／江和樹提供
大學生簽下貸款購買吸塵器。圖／江和樹提供

江和樹 廣告 大學生

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