女招手基隆客運過站未停爆氣！花百元搭計程車追公車理論

基隆市一名婦人昨晚9點多在安樂區行政大樓站公車站牌，要搭基隆客運787路線公車到壯觀台北社區站，她不滿招手後司機未停，她花100元搭計程車，追公車回社區攔公車氣問「為何過站不停？」司機直說並沒看到她招手，雙方爆發口角。

基隆客運787路線公車昨晚9點多要開離壯觀台北社區站時，被一名婦人從側邊攔下與司機理論，該女指責司機為何在安樂區行政大樓站公車站牌過站未停，公車司機則不斷說明沒有看到人招手，雙方爭吵各執一詞。

攔車婦人說，她昨晚在車站前方一直揮手還是沒有停，車子本來就很難停還這樣。這次是她遇到的第二次招手不停了，她真的很生氣，但她無法確認是不是同一位司機。

該名司機表示，他車子已經近站了，沒有看到該女有招手，他才會把車開走，他也知道晚上車子不好等，只要有人招手一定會停，該女手上有拿東西，可能手勢並不明顯，加上下雨視線不好。

當地居民抱怨表示，之前也有發生乘客招手未停情況，到壯觀社區的班次也常常會拖班，延誤時間才到站，應有電子站牌顯示到站時間及班次，減少拖班情況。