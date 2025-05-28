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有人要跳河？大園警到場竟是男子癲癇 及時救回他一命

桃園電子報／ 桃園電子報

示意圖。聯合報系資料照
示意圖。聯合報系資料照

桃園市大園區一名50歲的陳姓男子，昨(27)日晚間23時許與女友外出買宵夜途中，行經心園橋時因血糖過低突然感到一陣暈眩，險從橋上墜落所幸被女友拉回，路過民眾見狀以為兩人在爭吵要跳河趕緊報警，大園警分局員警到場發現陳男是身體不適，隨即通報救護人員前來送醫，及時救回陳男一命。

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警方隨即通報救護人員前來送醫，及時救回陳男一命。圖：讀者提供

大園派出所說明，於昨日晚間接獲民眾報案，在心園橋上有一對男女發生肢體衝突疑似要跳河鬧自殺，警方獲報後趕往現場，只見一名男子躺在橋上，身體微微抽蓄並發出哀號聲，旁邊還有一名女子著急地不知所措，員警立即上前關心。

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路過民眾見狀以為兩人在爭吵要跳河趕緊報警，員警到場發現陳男是身體不適。圖：讀者提供

女子向警方表示，她和陳男是同居情侶，當時要出門買宵夜，但走到一半男友突然頭暈目眩，重心不穩差點從橋上摔下，所幸她及時拉住才沒發生意外，但男友的情況非常危急，她一時之間也不知該如何是好。

員警得知後隨即通報救護人員到場，初步研判陳男是因為血糖過低，導致影響神經功能發生癲癇情形，經施打葡萄糖針後症狀已稍微緩解，後續由員警與救護人員一同將陳男抬上擔架送醫，李女對於警方的及時熱心協助深深表示感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：有人要跳河？大園警到場竟是男子癲癇 及時救回他一命

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