八旬翁疑闖紅燈釀死 台西警分局將設11處移動測速照相

雲林縣東勢鄉縣道158線5月15日發生一起違規闖紅燈死亡車禍，為防止交通事故發生，雲林縣警局台西警分局將在轄內易肇事路段規畫11處移動測速照相執法地點，取締超速違規，並加強取締酒駕、闖紅燈、未停讓行人等重大交通違規，維護民眾交通安全。

東勢鄉縣道158線5月15日下午5時一輛機車疑似闖紅燈與汽車發生碰撞，80歲的機車駕駛不治，雙方無酒駕，台西警分局表示，為避免車禍傷亡憾事，將針對轄內易肇事路段，加強取締酒駕、闖紅燈、超速、逆向行駛、未停讓行人等重大交通違規。

並將在易肇事路段設置11處移動測速照相執法地點，取締超速違規，防止交通事故發生。移動式測速照相執法地點分別為，台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K、雲158線東向9.5K、台17線91.5K等11處。