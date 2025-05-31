「高齡駕駛」意外頻傳！銀髮族上路安全引憂 網友熱議5大焦點一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「高齡駕駛」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對此議題的5大焦點關注面向。

近日新北三峽、台北中正區接連發生78歲高齡駕駛路上暴衝釀成嚴重傷亡的重大車禍，不僅震驚大眾，也引發各界對銀髮族行車安全的強烈擔憂。隨著台灣邁向超高齡社會，65歲以上人口比例逐年攀升，高齡駕駛的安全隱憂逐漸浮現，成為社會不得不關注的議題。

現行「高齡換照」制度掀討論 高齡者出行「替代方案」需重視

▲ 高齡駕駛議題 網友熱議5大焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

近日全台各地頻傳高齡駕駛釀禍事故，帶動社群媒體對相關議題的關注，其中，台灣現行「高齡換照制度」便成為網友的議論焦點之一。

根據現行法規，年滿75歲的駕駛人需每三年進行一次體格檢查與認知功能測驗，但不少民眾卻認為檢測內容過於流於形式，僅靠畫時鐘、背單詞等題目，無法真正反映長者的實際駕駛能力，直言「應該要實際路考一次吧，紙筆測驗根本沒用」。

也有網友對事件發表觀點，提到「不是要禁止所有高齡駕駛，而是該有淘汰不適任駕駛的制度」，指出建立完善的駕駛篩選與查核機制，才是避免類似事故一再重演的關鍵。

部分網友也將其他國家的駕駛管理制度拿來與台灣相比，分享「泰國每五年換一次駕照，還需進行反應時間、色盲與視野測驗」、「日本75歲以上且有重大違規紀錄者，必須通過實地駕駛考試才可續照」等案例，認為台灣在制度設計上可借鏡他國經驗。

另一方面，不少網友也談到，若要落實對高齡駕駛的限制，則「替代的交通方案」同樣需納入考量。有網友建議「70歲以上老人如果測驗沒通過，就給予每月三千元乘車補助，鼓勵搭乘計程車、公車」，期盼藉由經濟補助減輕高齡者出行負擔，鼓勵他們以大眾運輸取代自行開車。

然而也有網友點出「不是每個地區都那麼便利」、「偏鄉公車班次少，週末計程車都叫不到」的現實困境，直言部分長者的通勤需求無法單靠大眾運輸解決，因此若強制限駕將成為家庭負擔，凸顯不同思考角度下的意見分歧。

而「高齡者駕車疑慮」也掀起熱議。有網友表示，邁入高齡後，每個人的身體狀況差異甚大，「各機能逐漸退化，反應力本來就會比年輕人差」，認為「體力、視力、反應力出現問題，就該正視是否適合再開車」，更有人稱「大數據會說話，高齡出事機率就是比較高」。

不過，也有民眾持不同看法，主張應該避免「一刀切」，以年齡作為駕駛可否上路的唯一評斷標準，提出「有些80歲的老人反應力還是很快」、「高齡駕駛不是原罪，能力不足才是風險」，也反映出對於如何在「交通安全」與「高齡自主權」之間取得平衡，仍有諸多討論空間。

最後，關於家庭成員或晚輩在高齡駕駛議題中扮演的角色與應負的責任，網友的看法也有所不同。一位網友以自身經驗舉例「我也不讓爸爸開車，年紀大了反應不太好，愛他就要保護他，也保護別人」，強調家人的陪伴與提醒，能促使高齡長輩正視上路風險，適時調整用路方式或選擇更安全的出行方式；但也有人無奈表示「有些長輩不是叫他們不開就會乖乖聽話的」，家屬在勸導過程中常面臨溝通困難，長輩也可能因覺得不被信任、失去自主權，導致情緒反彈。

高齡駕駛議題涉及法規、交通與家庭等多重層面，如何在保障公共安全與尊重長者生活自主權間找到平衡點，已成為當前社會共同面對的重要課題。期盼在各界持續關注與合作下，相關制度能不斷完善，進而打造更安全、友善的用路環境。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高齡駕駛」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/01~2025/05/20，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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