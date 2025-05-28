國1路面工程出人命 包商半夜施工車輛未警示…害同事撞上慘死

「瀝青界台積電」永䥶工程3年前承包國道1號路面整修工程，徐姓員工於深夜將曳引車連結半拖車停放在北上52.3公里機場系統第1車道等待載運機具，卻因未明確標示燈光或反光等措施，造成現場劉姓同事離場時不慎自撞身亡，桃園地檢署依違反職安法、刑法過失致死罪起訴永䥶工程郭姓負責人及徐姓員工。

起訴書指出，高公局北區養工分局2022年6月間，將「2022年度中壢工務段轄區路面整修工程」發包給永䥶營造蔣姓負責人，永䥶營造再將AC鋪設、刨除工程發包給永䥶工程再承攬，而永䥶工程郭姓負責人指派徐姓及劉姓員工擔任司機，載運工程用機具。

永䥶工程隔年3月30日晚間9時許，在國道1號北上53.8公里至52公里第1、2車道進行AC鋪設工程，徐姓員工將營業用曳引車連結半拖車停放在52.3公里處第1車道，等待載運機具，未顯示停車燈光或使用反光標示，施工現場也未事先規畫交通維持動線或安排專人指揮，未設置交通號誌及標示。

結果劉姓員工31日清晨4時29分許，因施工完畢駕駛租賃小貨車載著蕭姓同事準備離場，自52.6公里處由南往北行駛在第1車道，行經52.3公里處時煞車閃避不及，撞擊徐姓員工停放在車道的曳引車右後方，劉姓員工到院前失去呼吸心跳、右大腿骨折、雙側小腿開放性骨折，經送醫搶救仍因出血性休克死亡，坐在副駕駛座的蕭姓同事則受右踝部挫傷。