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88會館案外案 涉收賄包庇洗錢 南港警收押

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋／台北報導

台北市南港警分局前偵查佐、警備隊警員劉正道，涉查詢個人資料洩漏給「八八會館」負責人郭哲敏集團成員，疑收賄包庇洗錢。台北地檢署前天指揮警調搜索分局帶回劉等人，依貪汙治罪條例聲押禁見劉獲准，命郭的集團成員陳志全十萬元交保。

因協助洗錢被羈押多時的郭哲敏大帳房杜韋蓁，以證人身分到案，協助釐清郭出帳紀錄與請款金流，檢方訊後請回。

據調查，檢調分析金流及扣案電磁紀錄，在陳志全的電腦發現劉正道傳送的多筆個資，懷疑劉利用公務系統查個資，洩密給陳運用，依洩漏個資筆數單次收取對價，經比對郭哲敏出帳單據，認為劉透過郭的白手套收賄。

北檢前天指揮調查局、警政署督察室搜索，劉正道被帶回否認洩密與收賄，稱不認識陳志全，檢方認定有串滅之虞，有聲押必要，法院昨裁准羈押。

據了解，劉正道先前捲入八八會館案，從偵查隊被調警備隊，他疑長期與郭哲敏集團有不當往來，並接受飲宴。南港分局表示，依法予以停職，於全案事證明確後予以免職汰除，並從嚴追究相關考核監督不周人員責任。

郭哲敏被控地下匯兌、洗錢、營利賭博，將博弈及詐騙集團不法所得，透過虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台轉為合法金流，再以鉅額賭博獲利作為地下匯兌資金，經手二七一億元，被檢方依洗錢等罪起訴求刑十五年，新北地方法院明宣判。

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