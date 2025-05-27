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疑外籍人士駕車不慎傷及婦人 台中警調查釐清

中央社／ 台中27日電

1名疑似外籍人士21日駕車行經台中市和平區東關路，可能因路況不熟，車輛行進中後照鏡碰撞婦人，造成婦人頭部受傷，住院6天。警方已做筆錄，駕駛並無酒駕，肇事原因釐清中。

台中市和平區東關路段21日上午7時32分發生1起車禍案件，現場為自小客車與行人發生車禍，消防局獲報派員前往處理，年約60多歲的張姓婦人頭部有外傷、意識清楚，救護人員協助送醫。

張姓婦人表示，當時她在餐廳外打掃，突遭1輛下山的小客車撞上，有1名台籍翻譯人員告訴她，會請保險公司處理。事後，家人聯繫該名翻譯人員，僅得到請自行找肇事相關人員的回覆，苦等7天，對方才現身致歉。

警方調查，肇事男子駕駛車輛下山，疑因不熟悉路況，車子後照鏡不慎碰撞路邊的婦人，婦人跌倒受傷，車子右側車輪則卡進山溝。男子沒有酒精反應，肇事雙方都有製作筆錄，三聯單也有資料，不會不知道肇事者。

車禍 台中市 交通事故

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