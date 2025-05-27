高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

37歲鐘姓男子涉嫌高雄一件殺人棄屍案，逃亡到花蓮玉里鎮躲藏，玉里警方今天接獲高雄警通報，成立專案小組追查，火速在2小時內將藏身鎮上旅宿的鐘男逮捕到案，因他也是妨害自由通緝犯，先因案移送後續由高雄警方接手調查。

高雄本月初發生一名林姓男子遭到黃姓女藥頭夥同多人，將林載到汽車旅館凌虐數小時，再殺害棄屍在屏東山區的案件，黃姓女子等5人遭逮捕、羈押，鐘姓共犯逃亡到玉里。

花蓮玉里警分局表示，今天上午9時許接獲高雄市警局鳳山分局偵查隊通報，指37歲鐘姓嫌犯24日下午已搭乘火車到玉里，分局長黃清暉立即指示成立專案小組，由偵查隊及玉里派出所聯手追緝。

專案小組調閱玉里火車站周邊監視器，針對鐘男的外貌體型、穿著及行李等，逐一仔細比對，發現鐘男24日下午抵達玉里站後，搭上計程車離開，警方持續追查比對，最後查出鐘嫌當天下午2時許投宿在鎮上某旅宿。

專案小組相當細心，先調查旅宿登記資料，確認鐘嫌仍在旅館內，也派員監控現場動態，避免鐘逃跑，確認後，今天上午11時許動員約10名警力展開攻堅，警方入內時，鐘嫌正躺在床上看電視，乖乖束手就擒。

鐘嫌因妨害自由案件遭高雄檢頭地檢署通緝中，已被依妨害自由通緝案移送，後續由高雄鳳山警分局接手調查，並報請橋頭地檢署偵辦。