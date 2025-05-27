聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐連廟桌都被搬光
嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中；廟方在臉書發文請民眾協尋，網友痛批「連廟桌都搬走 也太明目張膽了吧！」、「一定是識貨的人」、「超扯超扯」。
廟方在臉書發文表示，推測遭竊時間應是昨天晚上到今天凌晨之間。廟桌上桌寬度約209、長度約84.5公分；下桌寬127、長約124公分，如果有收購神桌的店家能多留意，因為被偷竊的物品都有落款，有看到的民眾請盡速與廟方聯絡。
中埔分局警方表示，今天上午5點30分許，在嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟內發生1起竊案。經警方陪同廟方人員清查後發現，設置在廟內之供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，損失金額待估中。目前已成立專案小組，全力追緝中。
由於廟桌尺寸與重量不小，警方不排除團夥所為，呼籲若有民眾發現廟方遭竊之相關物品、可疑人事時，請立即向警方舉報，共同維護人民生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言