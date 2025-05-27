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嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐連廟桌都被搬光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中；廟方在臉書發文請民眾協尋，網友痛批「連廟桌都搬走 也太明目張膽了吧！」、「一定是識貨的人」、「超扯超扯」。

廟方在臉書發文表示，推測遭竊時間應是昨天晚上到今天凌晨之間。廟桌上桌寬度約209、長度約84.5公分；下桌寬127、長約124公分，如果有收購神桌的店家能多留意，因為被偷竊的物品都有落款，有看到的民眾請盡速與廟方聯絡。

中埔分局警方表示，今天上午5點30分許，在嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟內發生1起竊案。經警方陪同廟方人員清查後發現，設置在廟內之供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，損失金額待估中。目前已成立專案小組，全力追緝中。

由於廟桌尺寸與重量不小，警方不排除團夥所為，呼籲若有民眾發現廟方遭竊之相關物品、可疑人事時，請立即向警方舉報，共同維護人民生命財產安全。

嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣中埔鄉社口村吳鳳廟放置的供桌、香爐及燭臺等物遭人竊取，警方接獲報案查緝中。記者李宗祐／翻攝
廟方人員在臉書發文請民眾協尋。圖／翻攝臉書
廟方人員在臉書發文請民眾協尋。圖／翻攝臉書
阿里山忠王祠裡的吳鳳廟供桌等物品遭竊。記者李宗祐／攝影
阿里山忠王祠裡的吳鳳廟供桌等物品遭竊。記者李宗祐／攝影

嘉義 偷竊 中埔

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