影／彰化反火葬場500人抗議！優勢警力場內平靜 場外推擠釀2傷

彰化縣政府將在芳苑鄉興建火葬場，今在芳苑福海宮舉辦生命園區設置計畫公開會議，反二林芳苑火葬場自救會約500人到場抗議，一度推擠衝撞造成兩人掛彩，其中一人左大腿骨折；會後縣政府表示，依將環評審議會議辦理生命園區。自救會表明將抗爭設置到底。

縣政府第二次舉辦公開會議，前一次民政處代理處長座車遭蛋洗，今220名員警從福海宮廣場秩序管制到會場，場內民政處長劉玉平隔著5層員警排成的百人人牆，對進入會場抗議代表近200人說明計畫內容，說到一半，有抗議代表喊「你出來，靠近我們講。」劉玉平未予理會，繼續報告計畫。

場外300名抗議民眾抗議聲不斷，反二林芳苑火葬場自救會長陳光輝說，火葬場緊鄰二林鎮，二林的空氣品質在彰化縣及全台敬陪末座，興建火葬場一定有空汙，將損害二林鎮農牧產業。自救會副會長林麗美表示，她的嫂嫂死於肺腺癌，跟髒空氣有關，若興建火葬場將使空品惡化，會有更多人生病。

環保聯盟總幹事施月英表示，彰化縣沒火葬場，縣內卻有9座焚化爐，數量在全台名列前茅，民眾沒要求縣政府一定要興建火葬場，縣民往生後到外縣市火葬從未被拒絕，因此彰化縣不必興建火葬場來增加空汙量。

警方在會場入口處排列桌子當封鎖線，場外抗議民眾想進入會場，多次發生推擠，有人試圖衝撞，許姓抗議者撞上桌子，當場痛得倒地，消防救護員上前檢傷發現他左大腿骨折，另一名抗議者疑似過於激動頭暈、腿軟跌倒，消防救護員把兩人都送醫急救，沒生命危險。

彰化縣生命園區設置計畫公開會議一個半小時，民眾發問約1小時，問題集中空氣、汙水、噪音、廢棄物等汙染的處理方式和管制設施，縣議員洪子超要求二林鎮加開一場會議，縣政府民政處人員逐一記錄，會議過程順利。