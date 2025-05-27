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玉山登山客疑中風 阿里山警消連夜助撤離

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣警局竹崎分局阿里山派出所昨晚接獲報案，玉山排雲山莊有山友飯後左側顏面歪斜失調、口語不清，左側手腳無力，症狀疑似中風，阿里山警、消研判情資，認為急需協助送醫，連夜上山救援於今天凌震零點30分抵達登山口，護送下山就醫。

端午連假前夕適逢梅雨鋒面及東北季風來襲，多日豪雨造成山區零星災情且明顯降溫。警方表示，昨天有名馬姓領隊帶著3名女性登山客趁著雨勢稍緩前往攀登玉山，傍晚抵達玉山排雲山莊吃完晚餐休息期間，馬姓領隊出現顏面失調、口齒不清、半側手足無力等疑似中風症狀，領隊自覺狀況尚無大礙，卻在休息時症狀惡化，同行隊友心急如焚，在排雲山莊管理人員勸說下放棄隔日攻頂行程決定下撤並報案。

但時間已傍晚且山區多雲能見度不佳，空勤總隊直升機無法出動救援，等至隔日直升機救援，病情惡化難料且影響直升機起降之氣候仍是未知數。

阿里山警消綜合情資研判後，決定連夜上山救援晚上6點25分出發，並聯繫排雲山莊人員協助患者下山，經警消連夜趕路，晚上9時42分在玉山步道4.7公里處接觸傷患及山友一行人，搜救隊伍初步檢傷後認有立即就醫之必要，於是攙扶患者協助下山，於今天凌震零點30分抵達登山口，由消防隊救護車將馬姓領隊緊急送往嘉義基督教醫院就醫。

竹崎分局分局長吳誌權呼籲山友，玉山群峰屬高海拔地區，路途遙遠，若有任何意外及不適，警消救援都極為費力耗時，建議登山遊客應裝備齊全切勿脫隊落單並隨時注意安全，壯麗的高山永遠都在，下次找機會再挑戰，身體若有不適，切勿勉強登山，應盡速撤離，以避免發生危險。

阿里山警消連夜趕路，晚上在玉山步道接觸傷患及山友一行人，協助下山抵達登山口。記者李宗祐／翻攝
阿里山警消連夜趕路，晚上在玉山步道接觸傷患及山友一行人，協助下山抵達登山口。記者李宗祐／翻攝
阿里山警消連夜趕路，晚上在玉山步道接觸傷患及山友一行人，協助下山。記者李宗祐／翻攝
阿里山警消連夜趕路，晚上在玉山步道接觸傷患及山友一行人，協助下山。記者李宗祐／翻攝
阿里山警消連夜趕路，在玉山步道接觸傷患及山友一行人協助下山，由消防隊救護車將病患緊急送往嘉義基督教醫院就醫。記者李宗祐／翻攝
阿里山警消連夜趕路，在玉山步道接觸傷患及山友一行人協助下山，由消防隊救護車將病患緊急送往嘉義基督教醫院就醫。記者李宗祐／翻攝

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