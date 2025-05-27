影／高雄老翁軟腳硬要開車 走到車旁暈倒跌坐在地
高雄市旗山區一名田姓老翁昨天下午從旗山醫院看完診後，因身體不適軟腳跌坐停車場，被熱心民眾發現後攙扶到車旁，卻只見他堅持要自行開車離開，嚇得民眾急忙報警，就怕三峽事故重演，員警到場後勸老翁不要開車，並叫計程車協助返家，順利阻止老翁冒危險上路。
經了解，這名年近70歲的田姓老翁昨天下午到旗山醫院看診，下午3時許他領完藥才走出醫院，正準備走到200公尺外的路邊停車場，就被民眾發現身體癱軟跌坐在地，民眾立刻上前攙扶，還詢問老翁要去哪，老翁只希望民眾幫忙把他攙扶到車旁。
沒想到老翁到車旁後還堅持要上車開車離開，但才剛要坐進車內就又因重心不穩摔出車外，嚇得已經走遠的民眾目擊老翁摔倒，怕老翁堅持開車上路會發生意外，先是打119求救，又向警方報警。
旗山警分局建國派出所員警當下正好巡邏經過，看到老翁跌坐在地也嚇了一跳，立刻上前關心，只見老翁一臉神情疲憊坐在地上，員警立刻詢問老翁是不是身體不適，老翁只表示要回家，員警擔心他貿然自行駕駛會有危險，便主動協助代為聯繫計程車，才阻止老翁自行開車可能危及自身及他人安全。
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