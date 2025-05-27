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馬路自家開的？違規超車、逆向蛇行還開窗挑釁 他PO影片批：有怒路症

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一輛小貨車前天行駛台中市東勢區，被控違規跨越雙黃線超車還逆向蛇行，也開窗挑釁，被超車的駕駛PO出行車影像，他要開到東勢警分局時，對方才停止挑釁行為，他提醒大家這名駕駛「他有怒路症」，網友看到影片後說太囂張，東勢警分局今天表示，目前尚未接獲用路人報案或檢舉此案。

東勢分局今天說明，「自小貨車違規行駛影片上傳社群平台」一案，5月25日有一輛小貨車行經台中市東勢區第一橫街與豐勢路口超車及逆向交通違規，經民眾將行車影像張貼網路社群，目前該分局尚未接獲用路人報案或檢舉此案。

東勢分局呼籲用路人務必遵守行車安全規定，確保他人與自身用路安全。如有違反道路交通管理處罰條例規定，分局接獲民眾檢舉，查證後將依法舉發。

被超車的駕駛今天在臉書社群PO影片說，自己想了一下，還是決定發這篇文，為的就是要提醒東勢的鄉親，此人有路怒症請小心。

他表示，本月25晚上9時17分，一輛小貨車從他後方快速超車後，差點撞到前面的汽車及機車，對方開車一路尾隨，甚至開窗挑釁，直到他要開到警局時，對方才離開。

駕駛說，對方這麼生氣可能因為他開太慢，但他前面有騎車的阿伯準備靠左，他當然要放慢速度，而貨車以遠超速限的速度行駛，甚至是逆向及蛇行，根本拿路人生命開玩笑。

一輛小貨車被控在台中市東勢品違規超車還逆向蛇行。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事
一輛小貨車被控在台中市東勢品違規超車還逆向蛇行。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事
一輛小貨車被控在台中市東勢品違規超車還逆向蛇行。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事
一輛小貨車被控在台中市東勢品違規超車還逆向蛇行。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事

逆向 路怒症 社群 影片 交通違規

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