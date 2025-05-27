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台積電嘉義廠工人遭配電盤砸死 今相驗結果曝光

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

施工中的台積電嘉義先進封裝廠昨天傳工安意外，年約29歲楊姓工人，被重約2.85噸配電盤掉落砸中受傷，由場內救護車送往醫院急救，因傷勢嚴重不治。今天檢警驗，死者因遭重物翻覆壓迫，導致頭部多處鈍性創傷併胸部重物壓迫，嚴重創傷併呼吸衰竭死亡，死亡方式為意外。

檢警調查，昨天上午10點22分，工地堆高機重約2.85噸配電盤掉落，壓到楊男背部及上半身，導致頭部受傷由場內私人救護車送往嘉義長庚醫院治療，因傷勢重，中午12點10分宣布急救無效。

另一工區約7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。

職安署南區職業安全衛生中心表示，台積電進行大型工程，對於發生工安意外零容忍，已經要求台積電停工，昨天已派員勞檢，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。今天邀集台積電相關人員、盤點相關作業等，接著召開降災會議、後續台積電要提復工計畫如何改善、再召開復工審查會，審查通過後才能確定何時復工。發生意外事故分屬不同施工區，這兩區都暫時停工，依照復工程序進行中。

台積電嘉義第一廠因挖到遺跡文物，去年初停工，在年底才復工。圖／聯合報資料照片
台積電嘉義第一廠因挖到遺跡文物，去年初停工，在年底才復工。圖／聯合報資料照片

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