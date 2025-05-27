台積電嘉義廠工人遭配電盤砸死 今相驗結果曝光

施工中的台積電嘉義先進封裝廠昨天傳工安意外，年約29歲楊姓工人，被重約2.85噸配電盤掉落砸中受傷，由場內救護車送往醫院急救，因傷勢嚴重不治。今天檢警驗，死者因遭重物翻覆壓迫，導致頭部多處鈍性創傷併胸部重物壓迫，嚴重創傷併呼吸衰竭死亡，死亡方式為意外。

檢警調查，昨天上午10點22分，工地堆高機重約2.85噸配電盤掉落，壓到楊男背部及上半身，導致頭部受傷由場內私人救護車送往嘉義長庚醫院治療，因傷勢重，中午12點10分宣布急救無效。

另一工區約7天前才發生外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻可能半身不遂，工地安全被注目。