台中保大今年線上抓471名歹徒 大隊長今上警廣分享

台中市警局保大大隊長蔡期望（右）今上警廣分享保大線上查獲績效。圖／台中市警局提供

台中市保安警察大隊今年迄今，線上查獲各類案件450件、471人，其中毒品案418件437人、通緝犯26件26人、竊盜案4件5人、詐欺1件2人、槍砲1件1人。台中市保安警察大隊長蔡期望今上警廣分享此績效數據，另外也提醒市民反詐意識。

台中市保大隊長蔡期望，今早在警察廣播電台台中分台「945會客室」，接受主持人蔣蓉的專訪，現場採直播進行訪問。

蔡期望以簡要方式與聽眾朋友分享保安警察大隊當前重點工作、線上查緝犯罪績效等內容，透過電台向聽眾防詐宣導，提升全民防詐意識，守護老百姓財產。

蔡期望說，警政署「打詐儀表板」獨立網頁已於去年12月1日正式上線!該網站已整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」、「詐騙公式拆解」及「各類型宣導短片」等防詐素材，提醒市民共同提升全民防詐意識，也請各位市民繼續給予警察支持，做警察最堅強的後盾。