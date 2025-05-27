聽新聞
0:00 / 0:00
台中保大今年線上抓471名歹徒 大隊長今上警廣分享
台中市保安警察大隊今年迄今，線上查獲各類案件450件、471人，其中毒品案418件437人、通緝犯26件26人、竊盜案4件5人、詐欺1件2人、槍砲1件1人。台中市保安警察大隊長蔡期望今上警廣分享此績效數據，另外也提醒市民反詐意識。
台中市保大隊長蔡期望，今早在警察廣播電台台中分台「945會客室」，接受主持人蔣蓉的專訪，現場採直播進行訪問。
蔡期望以簡要方式與聽眾朋友分享保安警察大隊當前重點工作、線上查緝犯罪績效等內容，透過電台向聽眾防詐宣導，提升全民防詐意識，守護老百姓財產。
蔡期望說，警政署「打詐儀表板」獨立網頁已於去年12月1日正式上線!該網站已整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「防詐秘笈」、「詐騙公式拆解」及「各類型宣導短片」等防詐素材，提醒市民共同提升全民防詐意識，也請各位市民繼續給予警察支持，做警察最堅強的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言