台南夫妻遭爆衝車撞上一死一重傷 障礙兒「天天哭找爸媽」

台南張姓夫妻20日在玉井老街遭50歲嚴姓男子駕車撞上，丈夫當場死亡、妻子重傷住院，留下「智商僅6歲」的27歲心智障礙兒子。他原本學琴多年，父喪母重傷後「天天找爸媽」、拒絕練琴。樂團呼籲「社會伸援手，給他一點勇氣活下去。」

張家原在台中，為了圓兒子音樂夢想9年前加入南瀛民族樂團，父母每周六風雨無阻帶他南下台南團練，3年前更定居台南，父親每日拍攝兒子練習古箏影片，傳給團長楊正安協助調整曲目。

楊正安說，「沒有一天間斷過」，誰也沒想到，事發前那段錄影竟成父子的最後一段記錄。他說，孩子患有自閉症，已經27歲生活仍無法自理，連去超商買東西都沒辦法。意外發生後他幾度拒絕練琴，天天哭著問老師爸爸媽媽什麼時候回來，即使看到新聞，也仍相信爸媽只是住院。

楊正安表示，孩子剛來團練時動作反應如同機器人，現在已能獨當一面了，希望社會能夠給孩子和家人一點溫暖和力量，繼續勇敢走下去。

目前張母轉出加護病房，仍需手術治療，兒子暫時由80多歲祖母照顧。楊正安指出，這家人過去為兒子的成長無怨無悔，遭逢巨變他無法坐視，若外界有意協助可直接與「南瀛民族樂團」聯繫，希望助其一臂之力。