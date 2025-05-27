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起源清朝嘉慶25年…嘉義縣定古蹟吳鳳廟遭竊 神桌供具香爐全被偷

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義縣定古蹟中埔吳鳳廟的廟桌、五賽、香爐昨天晚間全被偷走，廟方今天表示，盼相關器物收購業者可以幫忙注意，器物都有「吳鳳廟」的落款，若有看到可與廟方聯絡。

吳鳳廟方在臉書（Facebook）貼文指出，大約在26日晚上廟桌（上桌、下桌）、五賽（五種供具）、香爐全被人偷走，上桌寬度約209公分、長度約84.5公分，下桌寬約127公分、長約124公分，被偷的器物、神桌都有「吳鳳廟」的落款，呼籲民眾協助尋找。

警方表示，已接獲報案，調閱監視器畫面偵辦中。

嘉義縣文化觀光局指出，吳鳳廟是縣定古蹟，最早起源於清朝嘉慶25年（西元1820），鄉民俗稱為阿里山忠王祠；明治39年（1906），廟宇在大地震中傾圮；大正2年（1913），在日本政府的資助募捐下重建。

文化觀光局表示，吳鳳廟在二戰後有進行多次修建，增加文物成列室及碑亭，並在民國74年擴建為紀念公園，並增建後殿及廂房。

嘉義縣定古蹟中埔吳鳳廟的廟桌、供具、香爐近日全被偷走，臨時找長桌供奉神明。（吳鳳廟提供）中央社
嘉義縣定古蹟中埔吳鳳廟的廟桌、供具、香爐近日全被偷走，臨時找長桌供奉神明。（吳鳳廟提供）中央社
嘉義縣定古蹟中埔吳鳳廟的廟桌、供具、香爐（圖），近日全被偷走，廟方說器物有落款「吳鳳廟」，民眾有看到趕快與廟方聯絡。（吳鳳廟提供）中央社
嘉義縣定古蹟中埔吳鳳廟的廟桌、供具、香爐（圖），近日全被偷走，廟方說器物有落款「吳鳳廟」，民眾有看到趕快與廟方聯絡。（吳鳳廟提供）中央社

觀光局 嘉義 古蹟

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