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蓄意謀殺？駕駛「看到人竟加速」 警要查車主

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區勝利一街與勝利路口，發生轎車駕駛不禮讓行人案，二名行人驚嚇逃。圖／取自網路
台中市潭子區勝利一街與勝利路口，發生轎車駕駛不禮讓行人案，二名行人驚嚇逃。圖／取自網路

台中市潭子區前天發生不禮讓行人案，一名駕駛開車經過斑馬線時，二名女子正要走過馬路，轎車突然轉向斑馬線方向，二女嚇得逃竄，大雅警分局今天表示，將依車牌追查不禮讓行人的駕駛，依法開罰。

大雅警分局表示，本月25日中午12時56分，在潭子區勝利一街與勝利路口前，有關民眾在網路社群反映交通違規案。

經檢視民眾張貼網路影像，轎車行駛程中有「汽車未禮讓行人」行為，該駕駛行經有行人穿越道時，不暫停讓行人先行通過者，已涉及違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處1200元以上，6000元以下罰鍰，警方已接獲檢舉將告發。

大雅分局呼籲，行人應使用行人穿越道，駕駛行經路口時應減速慢行、主動禮讓，共同營造安全的交通環境。警方將持續強化執法，期望透過宣導與取締並行，提高用路人守法觀念，確保行人安全。

YouTube頻道「WoWtchout」有人PO行車紀錄器影片，二名女子走在斑馬線，差點被一輛左轉轎車撞上；網友留言「轉彎還加速，再加一條蓄意殺人罪」，有人說「紅衣的沒看車，差點登出，還好陪同的有拉一下」。

警察 行人 台中市 交通違規

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