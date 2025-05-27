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慣竊也辦會員卡！他偷腳踏車去購物 警撈會員資料逮人
慣竊栽在會員卡！55歲王姓慣竊有侵占、竊盜通緝在身，日前他又順手牽羊，行竊腳踏車後，前往一間他有加入會員的賣場消費；警方鍥而不捨，調閱監視器多日，查出他進入賣場購物，嘗試以相關時間地點詢問，果然從會員資料查到王的身分，將他逮捕歸案。
在目前民眾人手一機的情況下，許多商家都會邀請民眾掃描條碼，成為會員，除了購物消費享有打折優惠，還可累積點數，回饋商品或現金紅利；王姓慣竊也加入一間賣場會員，上月30日，他徒步經過台南市安南區海佃路，發現有一輛腳踏車沒上鎖，直接騎走。
當時陳姓男子將腳踏車停在路邊，進入商店購物，一轉眼腳踏車就消失無蹤，向轄區第三警分局安中派出所報案；警員吳冠瑩受理後，調閱監視器，發現嫌犯行竊後一路騎往北區、中西區等地繞路行駛，她沿線調閱數十支監視器，發現竊嫌還騎乘該部腳踏車前往賣場。
警員以竊嫌進入、離開的時間、地點，加上監視器畫面，向該間賣場查詢，果然從會員資料中查出竊嫌身分；警方一查，55歲王姓男子還有宜蘭地檢署發布的侵占通緝、台南地檢署以及橋頭地檢署發布的竊盜通緝在身，目前沒有工作，當天是搭公車前往犯案現場行竊。
警方追查王的行蹤，發現他居無定所，時常在西門路二段出沒；經昨天下午2時許前往埋伏守候，眼見王果然又現身，當場將他逮捕；警方將他帶回派出所，詢問後依侵占通緝、竊盜通緝及竊盜罪移送台南地檢署偵辦。
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