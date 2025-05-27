路口成「行人地獄」？盤點桃園十大肇事路口 車禍原因曝光

桃園市肇事路口為中壢區最多，警方將加強取締超速、闖紅燈及導入科技執法，降低肇事率。圖：中壢分局提供

新北市三峽日前發生老翁駕車衝撞行人的重大車禍，桃園也傳出有駕駛因低血糖發作失控撞入麵店，路口成為「行人地獄」，引發社會關注。根據交通部「道安總動員」統計顯示，截至今年1、2月，桃園市10大肇事路口中，中壢區占4處最多，桃園區次之有3處，其餘分布於龜山、平鎮與八德區各1處。警方強調，將透過加強科技執法與取締，改善路口安全、降低肇事率。

道安總動員資料顯示，中壢區的4處肇事熱點路口分別為中山東路四段與龍東路口、新中北路與環中東路口、中華路一、二段與自強一路口、中華路一段與遠東路口，合計發生26起事故、35人受傷。中壢分局指出，事故主因多為用路人未遵守號誌與超速行駛。針對此情況，警方今年取締超速件數較去年同期增加1880件、增幅達30%；違規停車告發件數1880件，增加1萬4000多件，增幅40%；導入科技執法後，闖紅燈取締達117件。今年迄今整體交通事故受傷人數5086人，已較去年同期下降3%，其中以行人事故減少最多。警方強調，未來將加強肇事路口取締超速、闖紅燈及導入科技執法，降低肇事率，也將執行路暢專案，針對路邊違規停車加強取締，改善用路環境。

桃園分局指出，大興與春日路口、三民路二段與民生路口，均有與相關單位現地會勘後，設置科技執法設備加強取締。圖：桃園分局提供

桃園區的3處易肇事路口為大興與春日路口、大興西路三段與正光路口、三民路二段與民生路口，合計發生22起事故、造成26人受傷。桃園分局表示，大興及春日路口、三民路二段及民生路口，均有與相關單位現地會勘後，設置科技執法設備，針對「闖紅燈、超速、車不停讓行人」等違規項目加強取締告發。大興西路三段及正光路口部分則是由轄區派出所，編排定點攔查取締，並搭配擺設移動式測速照相方式，強化執法來防制事故發生。

另外，龜山區的山鶯路與建國東路口亦為易肇事路口，龜山分局表示，已規劃建置科技執法設備，針對不禮讓行人行為執法，並於上下班尖峰時段（07:00-09:00、17:00-19:00）派員現場指揮交通，確保行人安全及交通順暢。並加強路口執法取締，針對闖紅燈及不禮讓行人行為，強化執法力度。

同樣被列為易肇事路口的平鎮區延平路一段與中豐、中原路口為交通匯集點，鄰近學校與主幹道，汽機車流量大。平鎮分局指出，為降低肇事事故，警方在路口針對闖紅燈、配合固定式測速照相等科技執法取締不禮讓行人車輛、尖峰時段派人交管和疏導，並將邀集相關單位研商交通工程改善，降低交通肇事件數。

八德區廣福路、福國街、福國北街為大湳市場周邊道路，主要肇事原因則是用路人未遵守交通規則，八德分局強調，警方將持續在周邊道路，針對路邊違規停車、闖紅燈、未禮讓行人、酒駕等易引發事故的違規執法，並於上下班尖峰時間，規劃交通疏導勤務，針對廣福路、國際路等重要道路疏導車流，以改善用路環境。

針對高齡駕駛、酒駕與毒駕事故頻傳，桃園市警察局長吳坤旭強調，已指示各分局針對十大易肇事路口強化取締與執法，規劃增設科技執法與測速設備，並配合市府交通工程改善。同時，他呼籲駕駛人及行人遵守交通規則，共同維護生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：路口成「行人地獄」？盤點桃園十大肇事路口 原因出在這