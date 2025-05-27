聽新聞
0:00 / 0:00
新莊地藏庵遶境突見酒醉男咆哮 優勢警壓制驚險畫面曝
新北市新莊區地藏庵昨天及今天舉行遶境活動，不料昨晚遶境隊伍行經中港路時，1名34歲張男因酒醉不斷咆哮還作勢揮拳，一旁白衣男子上前制止險些發生衝突。在場維安的新莊警方立即以優勢警力將2人壓制並帶離現場，待鄭男清醒後讓其離去。
據了解，一年一度的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕，自昨天起展開為期2天遶境活動，為維護遶境活動安全及秩序，新莊分局動員上百名警力進行維安。昨晚遶境隊伍進行暗訪行經中港路711號前時，1名在旁圍觀的34歲張男疑因飲酒泥醉情緒激動，在場不斷咆哮還作勢揮拳。
此時1名白衣男子見狀上前欲制止，現場警員為免場面混亂，立即將2人予以控制隔離，及時阻止衝突發生。而酒醉的張男則被優勢警力壓制帶離現場，待鄭男清醒後才讓其離去。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言