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新莊地藏庵遶境突見酒醉男咆哮 優勢警壓制驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區地藏庵昨天及今天舉行遶境活動，不料昨晚遶境隊伍行經中港路時，1名34歲張男因酒醉不斷咆哮還作勢揮拳，一旁白衣男子上前制止險些發生衝突。在場維安的新莊警方立即以優勢警力將2人壓制並帶離現場，待鄭男清醒後讓其離去。

據了解，一年一度的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕，自昨天起展開為期2天遶境活動，為維護遶境活動安全及秩序，新莊分局動員上百名警力進行維安。昨晚遶境隊伍進行暗訪行經中港路711號前時，1名在旁圍觀的34歲張男疑因飲酒泥醉情緒激動，在場不斷咆哮還作勢揮拳。

此時1名白衣男子見狀上前欲制止，現場警員為免場面混亂，立即將2人予以控制隔離，及時阻止衝突發生。而酒醉的張男則被優勢警力壓制帶離現場，待鄭男清醒後才讓其離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將張男及白衣男子壓制。圖／擷取自黑色豪門企業
警方將張男及白衣男子壓制。圖／擷取自黑色豪門企業
張男(紅圈處)與白衣男子爆發拉扯，警方上前壓制隔離。圖／擷取自黑色豪門企業
張男(紅圈處)與白衣男子爆發拉扯，警方上前壓制隔離。圖／擷取自黑色豪門企業

遶境 衝突

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