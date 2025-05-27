快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

教廷大使館隔壁寵物餐廳凌晨火災 半小時滅火無人傷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨4時許，台北市大安區和平東路二段巷弄內的一家寵物餐廳發生火災，由於餐廳隔壁就是教廷大使館，消防隊及轄區警方，確保火勢未再延燒，火勢30分鐘撲滅，沒有人員傷亡。

寵物餐廳隔壁就是教廷大使館所在大樓，儘管兩棟建築物各自獨立並未相連，但距離仍只有數公尺，因此消防隊滅火後，仍持續噴灑水線，確保不會死灰復燃。

起火現場是一棟日式2層樓建築物，改建為寵物餐廳，起火時2樓有濃煙冒出，消防局出動消防車輛15輛、救護車輛2輛、62名消防員到場滅火。

警消在凌晨4時31分獲報到場時，消防隊已拉起水線，警方協助消防人員，疏散並管制和平東路二段265巷口。

火勢已由消防隊先行撲滅，但仍有細煙飄出，消防隊在場持續戒備，寵物餐廳無人居住，起火原因待進一步調查釐清。

台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝
台北市教廷大使館旁的寵物餐廳，今天凌晨發生火災，消防隊半小時內滅火，現場無人受傷。記者廖炳棋／翻攝

餐廳 消防隊 寵物

延伸閱讀

影／黃國昌南下考察興達電廠爭議 曾文生親自滅火

金門住宅火警3人受困 消防10分鐘內滅火救人

台北市華西街凌晨大火連排5攤商遭焚燬 阿水鵝肉也遭波及

氣炸鍋放錯位置可能引發火災 達人教你擺一處最安全

相關新聞

慣竊也辦會員卡！他偷腳踏車去購物 警撈會員資料逮人

慣竊栽在會員卡！55歲王姓慣竊有侵占、竊盜通緝在身，日前他又順手牽羊，行竊腳踏車後，前往一間他有加入會員的賣場消費；警方...

又是暴衝！北市7旬翁駕休旅車撞進騎樓「像打保齡球」

台北市下午發生老人駕車暴衝事件，一名7旬老翁開休旅車行經延平北路3段，倒車時車子突然往後衝，撞倒一名機車騎士，另波及2輛...

路口成「行人地獄」？盤點桃園十大肇事路口 車禍原因曝光

新北市三峽日前發生老翁駕車衝撞行人的重大車禍，桃園也傳出有駕駛因低血糖發作失控撞入麵店，路口成為「行人地獄」，引發社會關注。．．．

新莊地藏庵遶境突見酒醉男咆哮 優勢警壓制驚險畫面曝

新北市新莊區地藏庵昨天及今天舉行遶境活動，不料昨晚遶境隊伍行經中港路時，1名34歲張男因酒醉不斷咆哮還作勢揮拳，一旁白衣...

教廷大使館隔壁寵物餐廳凌晨火災 半小時滅火無人傷

今天凌晨4時許，台北市大安區和平東路二段巷弄內的一家寵物餐廳發生火災，由於餐廳隔壁就是教廷大使館，消防隊及轄區警方，確保...

感激破竊案！早餐店霸氣宣布 6月底前招待竹東員警飲料

新竹縣竹東「尹+尹」早餐店今天早上發生一起手機竊案，店內一名員工的手機在工作期間遭人偷竊。事發後，竹東分局警員反應迅速，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。