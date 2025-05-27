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教廷大使館隔壁寵物餐廳凌晨火災 半小時滅火無人傷
今天凌晨4時許，台北市大安區和平東路二段巷弄內的一家寵物餐廳發生火災，由於餐廳隔壁就是教廷大使館，消防隊及轄區警方，確保火勢未再延燒，火勢30分鐘撲滅，沒有人員傷亡。
寵物餐廳隔壁就是教廷大使館所在大樓，儘管兩棟建築物各自獨立並未相連，但距離仍只有數公尺，因此消防隊滅火後，仍持續噴灑水線，確保不會死灰復燃。
起火現場是一棟日式2層樓建築物，改建為寵物餐廳，起火時2樓有濃煙冒出，消防局出動消防車輛15輛、救護車輛2輛、62名消防員到場滅火。
警消在凌晨4時31分獲報到場時，消防隊已拉起水線，警方協助消防人員，疏散並管制和平東路二段265巷口。
火勢已由消防隊先行撲滅，但仍有細煙飄出，消防隊在場持續戒備，寵物餐廳無人居住，起火原因待進一步調查釐清。
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