感激破竊案！早餐店霸氣宣布 6月底前招待竹東員警飲料
新竹縣竹東「尹+尹」早餐店今天早上發生一起手機竊案，店內一名員工的手機在工作期間遭人偷竊。事發後，竹東分局警員反應迅速，不僅成功逮捕嫌犯，更迅速找回失竊手機，讓店家安心又感動，店家事後於社群霸氣宣布，凡是竹東分局員警無論是否消費，只需穿著警服或告知前台，即可免費領取一杯飲料，以表感謝之意。
早餐店老闆今天早上在社群PO文，稱讚執勤的兩位警員專業又負責，感謝他們熱心的協助，讓店家與員工深感安心，「謝謝你們為新竹努力，也保護了我們這間小店，有你們在，真的很放心」。店家也宣布，為了感謝竹東分局警員的辛勞與守護，即日起至6月30日，凡是竹東分局員警，無論是否消費，只需穿著警服或告知前台，即可免費領取一杯飲料，以表感謝之意。
店家霸氣的舉動，也在網路上引起討論，紛紛為店家和警察喊讚。不過，也有網友提醒，穿制服的警察可能不方便在執勤時間，前往到店家拿飲料，可直送分局。也有感謝警察先生辛苦了，效率非常高。
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