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婦產科性騷 吳欣岱：絕不僅1件 先撤換醫學會理事長開始
胸腔及心臟血管外科醫師的台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱今天在臉書表示，不尊重女性的婦產科醫學會，實際是由一群性別意識堪慮的資深男性醫師組成，現況應該被改變，先從撤換理事長開始。
台大醫院婦產部先前發生一名黃姓醫師，執勤急診工作時性侵就診女子遭判刑，當時的婦產部主任陳思原也遭質疑涉性騷，目前陳仍是婦產科醫學會理事長。吳欣岱今天在臉書說，大家記得台大婦產科住院醫師性侵害患者的新聞嗎？事實上，最頻繁接觸女性私密部位的婦產科醫學會，性別事件絕不僅僅一件。
吳說，上行下效，醫學會的理事長陳思源醫師，自己就涉嫌性騷擾下屬。面對這樣的指控，陳思原不僅沒有出來回應，反而以「惡意造謠」、「毀謗」回應，甚至威脅提告。吳說，陳思原醫師公開指稱，控訴他性騷擾的案件沒有申訴人，事實上根本是因為權勢結構太大，總共6個受害者沒有一個敢公開具名，怕被秋後算賬！
吳欣岱說，如此不尊重女性的婦產科醫學會，實際是由一群性別意識堪慮的資深男性醫師所組成，這個現況應該被改變，先從撤換理事長開始。
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