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70歲翁停車買完粽子後找不到車 急報案遭竊還稱沒記錯
70歲陳姓老翁停車買完粽子後，就到處找不到轎車，他趕緊報案車輛遭竊，員警趕往了解情況，詢問是否可能記錯停車位置，陳還信誓旦旦表示，不可能記錯；經員警騎車四處繞行，最後在圓環內停車格找到陳的車，他才不好意思表示，果然是記錯了。
台南市陳姓老翁昨天上午7時許，開車前往中西區水仙宮市場購買粽子，他將轎車停在西門路與民族路的圓環內停車格，步行買完粽子後，就記錯停車位置，到處找不到轎車，急忙向110報案車輛遭竊，第二警分局海安派出所巡佐陳明祺、警員林煒峻立即趕往。
員警聽完陳姓老翁的陳述，調閱路口監視器、查詢車辨系統及拖吊資料，均無所獲，推測陳姓老翁可能記錯停車位置；陳姓老翁卻信誓旦旦，表示不可能記錯。員警根據陳提供的車號、描述外觀特徵及最後停放位置、時間、路線，騎車前往附近查看尋找。
最後員警在西門路與民族路圓環西北方停車格看到陳的轎車，陳接獲通知趕往確認，鬆了口氣，對於造成烏龍一場，也向警方表示不好意思，果然是記錯了。
分局提醒，建議民眾停好車輛後，利用手機拍下愛車位置，並連同附近具有特色背景或門牌、路牌一起拍下來，以免忘記停放地點，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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