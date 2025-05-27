桃園市中壢警分局持續推動全民防詐，近日獲得全大衛星電視台總經理曾國全及副總經理許明鼎力相助，播出中壢分局自製的反詐騙宣導短片，讓反詐意識透過電視平台深入每一戶家庭、每一位市民的心中，達到最大宣導效益。

中壢警分局持續推動全民防詐，近日獲得全大衛星電視台鼎力相助，播出中壢分局自製的反詐騙宣導短片。圖：警方提供

中壢分局介紹，此次反詐影片特別設計「人物劇情」方式呈現，搭配實際案例改編，劇情貼近日常、簡潔有力，讓民眾更能理解各類詐騙手法與應對方式。針對銀髮族觀眾，分局更製作5支台語版短片，主題分別為「別讓一通電話偷走你的退休金」、「錢沒保住，心也會跟著受創」、「自稱是銀行、警察、檢察官？你該要警覺」、「假檢警」及「假親友」等常見詐騙手法，讓長者也能輕鬆理解、提高警覺。

中壢分局長林鼎泰(左)感謝全大衛星電視熱心公益，為打造反詐零死角的宣導網絡盡一份心力。圖：警方提供

中壢分局長林鼎泰表示，防詐宣導不能僅靠警方面打獨鬥，更需要企業與社會大眾的攜手合作，感謝全大衛星電視熱心公益，為打造反詐零死角的宣導網絡盡一份心力。他也提醒民眾，若接獲可疑電話、簡訊或親友突來的匯款要求，務必「冷靜查證」，可撥打165反詐騙專線諮詢，守住辛苦錢財。或上「165詐騙儀表板」隨時掌握詐騙高風險手法，別讓詐騙有機可乘。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警製作台語宣導短片 提高銀髮族反詐意識