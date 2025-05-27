刑事警察局持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關作為，為有效宣導識詐訊息及打擊金融詐騙犯罪，攜手合庫金控於今(27)日簽署反詐騙合作意向書，由刑事局長周幼偉率領識詐宣導專責團隊、洗錢犯罪防制及科技防詐相關部門，與合庫金控董事長林衍茂共同舉行簽署儀式。

刑事局攜手合庫金控合作宣導識詐訊息及打擊金融詐騙犯罪。圖：刑事局提供

刑事局表示，根據警政署「165打詐儀錶板」數據，今(114)年4月的每日平均受理詐騙件數為532件、財損2億5508萬餘元，比去年8月的平均數(件數為685件、財損4.4億餘元)分別下降22.36%與42.82%，顯示各項打詐政策已有明顯成效，這些數據也證明民眾識詐意識已逐步提升以及公私部門協力推行防詐措施奏效。

刑事局攜手合庫金控簽署反詐騙合作意向書。圖：刑事局提供

刑事局指出，當前假投資詐騙及假交友投資詐騙仍為大宗；詐騙集團利用各種網路社交平台接近潛在被害人，以求職、投資、交友等各類話題吸引民眾。在實際案件中，詐騙集團起初會以「高獲利」、「穩賺不賠」等字眼，誘導被害人加入LINE投資群組，並誆稱使用特定網站或APP獲利遠高於市場行情，起初先給被害人小額獲利，讓被害人信以為真，隨後便開始要求被害人投入大筆金額進行投資，為籌湊資金，甚至有解除保單、抵押不動產等情形發生，到最後畢生積蓄遭詐騙集團騙光，有的被害人因此尋短輕生，因此，刑事局與合庫公司透過簽署MOU，強化相關部門工作夥伴的警覺及相關知能，當發生客戶疑似受騙時，期能即時攔阻並通報警方處置。

刑事局長周幼偉現場致詞時表示，合庫金控在協助打擊詐欺方面表現非凡，經統計今年1至4月，合庫金控攔阻詐騙件數達137件、金額達9795萬元，高度展現企業社會責任，對於守護客戶辛勤所得不遺餘力。此次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育等合作，減少被害人再次遭詐騙之風險；藉此機會，也請合庫金控協助刑事局推廣「165打詐儀錶板」專屬網站，並鼓勵相關部門工作夥伴能善用網站上的各項資源，並加以分享網站上之最新詐騙案例、手法拆解、防詐小撇步等豐富資訊。

刑事局強調，警方與合庫金控將透過密集的交流、合作，運用彼此資源積極遏止詐騙發生，共同守護國人財產安全，攜手打造一個更加安全的金融環境，用實際行動守護台灣。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局與合庫金控合作 強化反詐騙措施