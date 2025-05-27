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17歲少女進男模會館 積欠50萬元疑要去澎湖陪酒抵債

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1名蘇姓少女認識男模會館幹部後，與朋友到會館消費，多次消費達50萬元簽立本票，少女父親得知，投訴媒體，認為男模會館妨害少女身心健康，將查辦全案，並移交市府相關單位裁罰。

據了解，17歲的蘇姓少女在美容店工作，今年她認識男模會館，便與另名18歲的女友人去或單獨去高雄市三民區中華三路某男模會館消費，簽立本票總額達50萬元。

蘇姓少女的父親得知後，投訴媒體，女兒還沒滿18歲，「怎麼會讓她工作還要她簽本票」痛訴店家行徑惡劣，讓女兒甚至要到澎湖聲色場所當小姐還債。

高雄市三民一警分局昨天找來男模會館幹部，幹部稱少女謊報年齡，並不知道其未成年，並不是去工作，而是去消費，還曾1次從晚上坐到天亮，消費10多萬元。對於這說法，少女的父親不能接受，直指少女未成年為何能入內消費，欠下大筆債務，甚至要警方也電話聯絡到蘇姓少女，少女稱她沒遭受脅迫，初步了解，少女未在會館工作，是多次於會館內消費累積消費欠款，向店家允諾會償還才簽立本票。

但警方認為，男模會館讓少女出入會館，違反兒童及少年福利與權益保障法，將移由市府裁罰，可處2萬元至10萬元罰鍰；讓少女從事其他足以危害或影響其身心發展的工作，可罰6萬元至30萬元罰鍰，情節嚴重者，可命令歇業者或停業1個月至1年，另依據社會秩序維護法，公共遊樂場負責人或管理人縱容兒童、少年於深夜聚集，處1萬5000元以下罰鍰，情節重大或再次違反者，可處停止營業或勒令歇業。

警方對於蘇姓少女的父親指控，將通知少女和關係人到案說明，倘查證屬實，也將依強制、恐嚇等罪嫌移送偵辦，並運用第三方警政手段，移請市府相關主管局處勞工局、社會局裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄1名少女去男模會館消費，積欠50萬元，疑被迫要陪酒抵債。記者林保光／翻攝
高雄1名少女去男模會館消費，積欠50萬元，疑被迫要陪酒抵債。記者林保光／翻攝

高雄市 幹部

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