小琉球民宿洗澡疑遭老闆偷拍 女遊客提告妨害性隱私

有民眾在社群網站PO文指出23日友人在小琉球某家民宿洗澡時，發現窗戶外有人拿手機偷拍，嚇得大叫，經友人外出查看已不見人影，懷疑是民宿老闆所為，趕緊到分駐所報案，並對其提出妨害性隱私罪告訴，警方訊後也移送屏東地檢署偵辦。

案發時間為晚上11時30至40分間，女性遊客在小琉球某家民宿洗澡時，發現窗戶外出現一隻手機。窗戶高度為身高170公分左右的人，手伸直且拿著手機時，手機有一半超過窗戶底邊。

她表示，那時完全沒看到外面有燈光，看到的那隻手機也沒開手電筒。因浴室是沒有鎖的推拉門，當下甚至擔心手機主人從外面衝進來對她怎樣，幸好當時還有另一名同伴在房間內，不然後果真的不敢想像。

後續得知手機是民宿老闆的，老闆也承認那支手機是他的，但老闆說那時候在看螞蟻。因為外面螞蟻很多，會跑進去房間裡，所以如果看到螞蟻在外面就要先除掉。

她質疑，「誰會大晚上在黑暗的地方，沒有手電筒的情況，把手機伸到浴室對外窗檢查螞蟻？」另外老闆還說，要自己注意門窗等是否上鎖，並持續指指點點怎樣怎樣，自己沒注意之類的。

被偷拍者事後馬上報警處理，她表示，該民宿仍在營運中，後續入住的客人不一定知道。完全不知道這是第幾次，只希望我是第一個、也是最後一個，希望不要再有人受害了。