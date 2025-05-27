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新莊民宅驚傳命案 女子陳屍床上同居人昏迷送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區1間民宅昨晚驚傳命案。警方及消防局接獲林姓男子報案表示多日聯繫不上母親，警方陪同前往林男母親位於泰順街住處查看，破門後發現69歲林女躺在床上明顯死亡，同居人60歲曾男尚有意識立即將他送醫，案件確切原因仍待釐清。

據了解，新莊警方昨晚9時許接獲37歲林男報案，表示多日聯繫不上母親。警方與消防隊陪同林男前往林母住處破門，卻驚見林母躺臥床上已明顯死亡，身上並無外傷，警方勘驗現場發現並無打鬥跡象。而林母的同居人曾男還有些微意識，身上有些許瘀傷，經送醫急救後已無生命危險。

警方調查初步排除外力介入，林女確切死因仍待檢察官相驗釐清，警方將待曾男意識恢復後進行訊問，釐清事件發生原因。

救護人員將曾男送醫急救，圖為救護車示意圖。圖／報系資料照
救護人員將曾男送醫急救，圖為救護車示意圖。圖／報系資料照

母親 意識

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