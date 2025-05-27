快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／假大品牌記憶卡名上架購物網 卻變「失憶卡」侵權達3億

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市有人買大廠品牌記憶卡，卻買到「失憶卡」，一開始可以存入影像，不久便不能記憶，警方查出原來是仿冒的記憶卡，追查出幕後發貨的陳姓男子，查扣仿冒3大品牌的記憶卡2000多件，加上已售出的仿品，估計侵權價值達3億元，將全案移送法辦。

警方表示，這類仿冒記憶卡刊登在購物網站待售，消費者購買後，在監錄系統或行車記錄器上插卡使用，但是，事後要讀取內容卻讀不到，才知道記憶卡有問題。

高雄市刑警大隊科偵隊獲悉某會計事務所人員反應，上購物網站買來64G記憶卡，發現各品牌記憶卡虛報儲存容量，僅幾GB的儲存容量卻虛報到上百GB容量，售價都只是市價的6至7成，但印刷字樣較正品粗糙，一般消費者可能難以辨識。

警方追查銷貨來源，5月間在新北市新店區，查獲陳姓男子（45歲），並在桃園市蘆竹區找到他的倉庫，查扣1776張仿冒新帝、威剛和HP品牌的記憶卡，以及仿冒隨身碟254個，查出陳姓男子自2022年與大陸廠商共謀，自大陸進口劣質記憶卡，租用購物平台，並以「洗評價」方式製造商譽，吸引消費者訂購。

警方查出，陳男在去年11月至今年4月，半年間出貨近萬筆，銷售金額600萬元，至少2200多人買過陳男的仿品，有人還大批購入，經新帝、威剛和HP公司代理商估計，侵權價值合計達3億元。警方依詐欺、違反商標法將陳男移送法辦。

仿品記憶卡（左）印刷較正品（右）粗糙。記者林保光／攝影
仿品記憶卡（左）印刷較正品（右）粗糙。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影
警方查獲陳姓男子販賣仿冒大廠品牌記憶卡。記者林保光／攝影

購物網 仿冒

延伸閱讀

高達50位受害者！日計程車司機以安眠藥迷姦 遭查獲3000個影像

杜絕盜版機上盒 產官獻策

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

全家防狼！新北父浴室偷拍2女兒 兒子發現、母蒐證起訴

相關新聞

小琉球民宿洗澡疑遭老闆偷拍 女遊客提告妨害性隱私

有民眾在社群網站PO文指出23日友人在小琉球某家民宿洗澡時，發現窗戶外有人拿手機偷拍，嚇得大叫，經友人外出查看已不見人影...

70歲翁停車買完粽子後找不到車 急報案遭竊還稱沒記錯

70歲陳姓老翁停車買完粽子後，就到處找不到轎車，他趕緊報案車輛遭竊，員警趕往了解情況，詢問是否可能記錯停車位置，陳還信誓...

刑事局與合庫金控合作 強化反詐騙措施

刑事警察局持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關作為，為有效宣導識詐訊息及打擊金融詐騙犯罪，攜手合庫金控於今(27)日簽署反詐騙合作意向書，由刑事局長周幼偉率領識詐宣導專責團隊、洗錢犯罪防制及科技防詐相關部門，與合庫金控董事長林衍茂共同舉行簽署儀式。

壢警製作台語宣導短片 提高銀髮族反詐意識

桃園市中壢警分局持續推動全民防詐，近日獲得全大衛星電視台總經理曾國全及副總經理許明鼎力相助，播出中壢分局自製的反詐騙宣導短片，讓反詐意識透過電視平台深入每一戶家庭、每一位市民的心中，達到最大宣導效益。

17歲少女進男模會館 積欠50萬元疑要去澎湖陪酒抵債

高雄市1名蘇姓少女認識男模會館幹部後，與朋友到會館消費，多次消費達50萬元簽立本票，少女父親得知，投訴媒體，認為男模會館...

桃消幼獅分隊葉松江勇闖世壯運 抱回女子3對3籃球賽冠軍

桃園市消防局幼獅分隊隊員葉松江於「2025世界壯年運動會（World Masters Games）」中，代表台灣出征女子3對3籃球30歲以上休閒組賽事，與隊友同心協力一路過關斬將，最終勇奪冠軍，為國爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。