影／假大品牌記憶卡名上架購物網 卻變「失憶卡」侵權達3億

高雄市有人買大廠品牌記憶卡，卻買到「失憶卡」，一開始可以存入影像，不久便不能記憶，警方查出原來是仿冒的記憶卡，追查出幕後發貨的陳姓男子，查扣仿冒3大品牌的記憶卡2000多件，加上已售出的仿品，估計侵權價值達3億元，將全案移送法辦。

警方表示，這類仿冒記憶卡刊登在購物網站待售，消費者購買後，在監錄系統或行車記錄器上插卡使用，但是，事後要讀取內容卻讀不到，才知道記憶卡有問題。

高雄市刑警大隊科偵隊獲悉某會計事務所人員反應，上購物網站買來64G記憶卡，發現各品牌記憶卡虛報儲存容量，僅幾GB的儲存容量卻虛報到上百GB容量，售價都只是市價的6至7成，但印刷字樣較正品粗糙，一般消費者可能難以辨識。

警方追查銷貨來源，5月間在新北市新店區，查獲陳姓男子（45歲），並在桃園市蘆竹區找到他的倉庫，查扣1776張仿冒新帝、威剛和HP品牌的記憶卡，以及仿冒隨身碟254個，查出陳姓男子自2022年與大陸廠商共謀，自大陸進口劣質記憶卡，租用購物平台，並以「洗評價」方式製造商譽，吸引消費者訂購。